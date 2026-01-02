Σάκοτα ενόψει Προμηθέα: «Αυτή είναι η κατάσταση και δε λέει να γυρίσει…»

Τον προβληματισμό του σχετικά με τις πολλές απουσίες που έχει η ΑΕΚ εξέφρασε ο Ντράγκαν Σάκοτα μία μέρα πριν το παιχνίδι με τον Προμηθέα στην Πάτρα (3/1, 18:15).

Ο προπονητής της Ένωσης είδε και σήμερα τους Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, Γκρεγκ Μπράουν, Τζιάν Κλαβέλ και Κρις Σίλβα να μένουν εκτός δράσης. Στον αντίποδα, ο Δημήτρης Κατσίβελης και ο ΡαϊΚουάν Γκρέι συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή. Ο διεθνής γκαρντ μάλιστα ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ η κατάστασή τους θα κριθεί λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Στις δηλώσεις του για το παιχνίδι ο Σάκοτα ανέφερε: «Ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος κόντρα σε μία ομάδα που θέλει να έχει υψηλούς στόχους. Πάντα έχουν μεγάλη σημασία αυτά τα παιχνίδια με τον Προμηθέα. Η ομάδα της Πάτρας κατάφερε και εφέτος να είναι πολύ ανταγωνιστική και σίγουρα θέλει προσοχή.

Θα ήταν πιο αισιόδοξα τα πράγματα για εμάς αν είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας. Δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε κάτι όμως… Αυτή είναι η κατάσταση εδώ και καιρό, και δεν λέει να γυρίσει… Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε και να παλέψουμε».