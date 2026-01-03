Ξεκάθαρος ο Ριτς Πολ: «Δεν ελέγχω τους Λέικερς και ούτε θέλω αυτή την ευθύνη»

Ο ατζέντης του Λεμπρόν Τζέιμς, Ριτς Πολ, ξεκαθάρισε πως δεν επηρεάζει καθόλου τις αποφάσεις που παίρνουν οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποτελεί το μεγαλύτερο όνομα στο ΝΒΑ και κάποιες φορές χρησιμοποιεί την... δύναμή του για να επηρεάσει τις αποφάσεις των ομάδων που αγωνίζεται, με τη βοήθεια του ατζέντη του, Ριτς Πολ.

Αρκετοί θεωρούν πως το «Klutch Sports» έπαιξε ρόλο στο trade του Άντονι Ντέιβις στους «Λιμνανθρώπους», αλλά και στο γεγονός πως μερικοί παίκτες ντύθηκαν στα χρυσά και μωβ ή ανανέωσαν το συμβόλαιό τους, όπως ο Κεντάβιους Κάλγουελ-Πόουπ και ο Τζάρεντ Βαντερμπίλτ.

Μιλώντας στο «Game Over» podcast ο Ριτς Πολ ξεκαθάρισε πως το «Klutch Sports» δεν έχει καμία επιρροή στις αποφάσεις των Λέικερς και τόνισε πως αν όντως «έτρεχε» τον οργανισμό, θα ήταν μέρος της ιστορικής πώλησης.

«Δεν ελέγχουμε τους Λέικερς. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Επίσης, αν ήλεγχα τους Λέικερς θα ήμουν μέρος της πώλησης και θα έπαιρνα χρήματα. Οπότε, νομίζω πως ο κόσμος απλά λέει πράγματα για να τα πει. Είχα, είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε εξαιρετική σχέση με τους Λέικερς, αλλά όχι όπως νομίζετε. Και δε θα ήθελα αυτή την ευθύνη» ανέφερε ο θρυλικός ατζέντης.