Όσμαν: «Να σταματήσουμε τους βασικούς παίκτες του Ολυμπιακού - Κλειδί η άμυνα»

Ο Τζέντι Όσμαν προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τόνισε πως η «πράσινη» άμυνα θα είναι το «κλειδί».

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague. Σε δηλώσεις του, ο Τζέντι Όσμαν τόνισε πως η άμυνα θα αποτελέσει «κλειδί» για το «τριφύλλι» και υπογράμμισε πως το σύνολο του Αταμάν πρέπει να σταματήσει τα βασικά... ερυθρόλευκα γρανάζια.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Έχουν σπουδαίους παίκτες και είναι πολύ καλή επιθετική ομάδα. Οπότε προφανώς η άμυνά μας θα είναι το «κλειδί». Πρέπει να σταματήσουμε τους βασικούς τους παίκτες όπως τους Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, ο οποίος παίζει πραγματικά πολύ καλά. Οπότε θα είναι μια συλλογική προσπάθεια από όλους, απλώς πρέπει να παίξουμε όπως παίζουμε μέχρι τώρα και πιστεύω ότι θα κερδίσουμε».