Ο Ταϊρίκ Τζόουνς εξαφάνισε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram

Ζήτημα χρόνου είναι να αλλάξει ομάδα ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Ολυμπιακό, την Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Ντουμπάι να… παραμονεύουν για την απόκτησή του.

Ο Αμερικανός σέντερ θεωρείται ξένο σώμα στην ομάδα τον τελευταίο τουλάχιστον μήνα, με μερίδα οπαδών της Παρτιζάν να τον κατηγορεί για τις κακές του σχέσεις με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δείχνοντάς τον ως τον υπαίτιο για το διαζύγιο με τον Σέρβο πολύπειρο προπονητή.

Ο Τζόουνς, τώρα, προχώρησε σε μια κίνηση, που δείχνει ουσιαστικά το τέλος του από την Παρτιζάν, καθώς διέγραψε όλες τις φωτογραφίες που είχε με το σερβικό κλαμπ και διατήρησε μόλις δύο προσωπικές.

Μέσα στις επόμενες ημέρες και έως τις 5 Ιανουαρίου ο Τζόουνς θα πρέπει να έχει αποχωρήσει από την Παρτιζάν, προκειμένου να μπορεί στη συνέχεια να συνεχίσει σε άλλη ομάδα της Euroleague την καριέρα του, με τους Ολυμπιακό, Μακάμπι και Ντουμπάι να έχουν εκφράσει ήδη το έντονο ενδιαφέρον τους.