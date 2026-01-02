«Δυνατά στο παιχνίδι για Ντε Κολό η Φενέρ»

Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα η Φενέρμπαχτσε έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι για την απόκτηση του Νάντο Ντε Κολό, με τον Γάλλο γκαρντ να πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν φέτος με την φανέλα της Βιλερμπάν

Σε αναζήτηση γκαρντ φαίνεται πως βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε. Σύμφωνα με γαλλικό δημοσίευμα η τουρκική ομάδα έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι για την απόκτηση του Νάντο Ντε Κολό, με το Γάλλο γκαρντ να έχει εξαιρετική παρουσία την τρέχουσα σεζόν σε Εuroleague και πρωτάθλημα.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα η ομάδα της Πόλης πιέζει την Βιλερμπάν για την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ, προκειμένου να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που λήγει στις 5 Ιανουαρίου.

Ο Ντε Κολό την τρέχουσα σεζόν μετράει κατά μέσο όρο 13.6 πόντους, 2.1 ριμπάουντ, 4.7 ασίστ, 1.0 κλεψίματα, 0.1 μπλοκ και 17.8 στο σύστημα αξιολόγησης στην Euroleague, όντας ο ηγέτης της Βιλερμπάν.