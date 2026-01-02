Ριτς Πολ για ένα πιθανό trade Λεμπρόν-Μπάτλερ: «Δεν θα γίνει»

Ο Ριτς Πολ έβαλε... τέλος στις φήμες που θέλουν τον Λεμπρόν Τζέιμς να παραχωρείται στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, με τον Τζίμι Μπάτλερ να καταλήγει στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην άμυνα φέτος και αναμένεται να είναι ενεργοί μέχρι το deadline τον Φεβρουάριο. Ένα σενάριο που κυκλοφορεί θέλει τους «Λιμνανθρώπους» να παραχωρούν τον Λεμπρόν Τζέιμς στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για τον Τζίμι Μπάτλερ.

Κατά τη διάρκεια του «Game Over» podcast, ο Ριτς Πολ, ο ατζέντης του αστέρα των «Λιμνανθρώπων», ρωτήθηκε για αυτό το trade και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να γίνει. Την ίδια ώρα είχε τα καλύτερα να πει για τους δύο παίκτες. Τόνισε πως ο «Βασιλιάς» ταιριάζει σε όλες τις ομάδες και ανέφερε πως ο «Jimmy Buckets» παίζει μπάσκετ με τον σωστό τρόπο.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Δεν θα γίνει. Γιατί μιλάμε για πράγματα που δε θα γίνουν; Πιστεύω πως σε όποια ομάδα και να βάλεις τον Λεμπρόν Τζέιμς βγάζει μπασκετικό νόημα. Νομίζω πως ο Τζίμι Μπάτλερ παίζει μπάσκετ με τον σωστό τρόπο, σε σημείο που ταιριάζει σε όλες τις ομάδες. Τώρα, μου αρέσει ο Τζίμι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς».