Μουράτος: «Ξέρουμε πως έχουμε δύσκολη αποστολή με τον Ηρακλή»

Ο Βασίλης Μουράτος σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου με τον Ηρακλή μίλησε για την δυσκολία του παιχνιδιού και την αποφασιστηκότητα των παικτών του Βασίλη Ξανθόπουλου να τα δώσουν όλα για να πετύχουν τον στόχο τους.

Με τον Ηρακλή θα αναμετρηθεί το Σάββατο (3/1, 18:15, ERTSPORTS 1) το Περιστέρι Betsson στο «Ιβανώφειο» για την 13η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο πρώτο παιχνίδι για το 2026.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου ξέρουν πως το έργο τους δεν είναι εύκολο, αλλά είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα για να πετύχουν τον στόχο τους.

«Προερχόμαστε από ένα αποτέλεσμα κόντρα στον Προμηθέα που δεν μας ικανοποιεί, τόσο όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι, όσο και της απόδοση μας. Το παιχνίδι με τον Ηρακλή είναι μια καλή ευκαιρία για μας να ανακάμψουμε και να παρουσιάσουμε ένα πιο θετικό πρόσωπο» δήλωσε ο Bασίλης Μουράτος, αναφερόμενος στην αναμέτρηση με τον «γηραιό» στη Θεσσαλονίκη.

Και συμπλήρωσε: «Ξέρουμε πως μας περιμένει μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, η έδρα του Ηρακλή είναι από τις πιο δύσκολες στο πρωτάθλημα και αυτό σε συνάρτηση με το γεγονός ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα και ένα ποιοτικό ρόστερ κάνει την αποστολή μας πιο δύσκολη. Έχουμε όμως προπονηθεί πολύ καλά, έχουμε εμπιστοσύνη στην δουλειά μας και τους εαυτούς μας και ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη για να κερδίσουμε».