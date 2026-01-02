Πλήρης ο Ηρακλής κόντρα στo Περιστέρι

Την προετοιμασία του για το αυριανό (3/1, 18:15) παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι ολοκλήρωσε χωρίς προβλήματα ο Ηρακλής.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «κυανόλευκης» ΚΑΕ:

«Ο Ηρακλής κάνει…ποδαρικό στο 2026, υποδεχόμενος αύριο (03/01, 18:15) στο Ιβανώφειο το Περιστέρι Betsson, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League.

Οι “κυανόλευκοι” θέλουν να ξεκινήσουν νικηφόρα το νέο έτος, καταλαμβάνοντας μια όσο το δυνατόν ψηλότερη θέση, με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της GBL, ενόψει των αγώνων Play In του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα.

Η ομάδα μας προπονήθηκε, χωρίς προβλήματα σήμερα (02/01) το μεσημέρι στο Ιβανώφειο, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της».

Σίλας: «Να ελέγξουμε το ρυθμό, μας δίνει πλεονέκτημα ο κόσμος μας»

Ο Κόουλ Τζον Σίλας έστειλε τις ευχές του για την νέα χρονιά, ενώ παράλληλα μίλησε για τον πρώτο αγώνα του Γηραιού για το 2026.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θέλω να δώσω τις ευχές μου σε όλα τα μέλη της οικογένειας του Ηρακλή. Στο επιτελείο, σε όλους τους συμπαίκτες μου, σε όλους τους φίλους της ομάδας, στους φίλους μου και στην οικογένειά μου, στον Καναδά. Να έχουμε μια καλή χρονιά και να παίξουμε σπουδαίο μπάσκετ.

Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αισθανόμαστε άνετα, παίζοντας στο “σπίτι” μας τις τελευταίες 20 μέρες. Θα έχουμε την υποστήριξη των φιλάθλων μας και θα παίξουμε σε γεμάτο γήπεδο, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Έρχεται κι άλλο παιχνίδι τις επόμενες εβδομάδες και θα χτίσουμε σ’ αυτό. Το Περιστέρι είναι μια εξαιρετική ομάδα, αλλά εμείς παίζουμε τελευταία σπουδαίο μπάσκετ και θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε σ’ αυτό και να είμαστε ανταγωνιστικοί στο Κύπελλο Ελλάδας, το οποίο έρχεται σύντομα. Θέλουμε να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα (στον πρώτο γύρο), ώστε να ξεκινήσει καλά η χρονιά μας.

Το Περιστέρι ασκεί μεγάλη πίεση και θα πρέπει να ελέγξουμε τις κατοχές και τα λάθη μας. Να βάλουμε τα σουτ, να κοντρολάρουμε το ρυθμό κι έχοντας τους οπαδούς μας στο γήπεδό μας, θα μας δώσει πλεονέκτημα. Ας το κάνουμε…»