GBL: Με Τσαρούχα, Μαγκλογιάννη το Μύκονος - ΠΑΟΚ

Η ΕΟΚ έκανε γνωστούς του διαιτητές της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με την Βάσω Τσαρούχα και τον Στέφανο Μαγκλογιάννη να διευθύνουν την αναμέτρηση της Μυκόνου με τον ΠΑΟΚ.

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής: Σάββατο 3/1 Άνω Μεράς 15.45 Μύκονος Betsson-ΠΑΟΚ Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Παλάτος) Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π Βίκος Cola.-ΑΕΚ Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Ζιώγας (Πίγκας) Ιβανώφειο 18.15 Ηρακλής-Περιστέρι Betsson Τσολάκος-Μαρινάκης-Καλογριάς (Παραλυκίδης) Κυριακή 4/1 Καλλιθέας 13.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Μαρούσι Chery Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος) Αλεξάνδρειο 13.00 Άρης Betsson-Ολυμπιακός Τηγάνης-Χατζημπαλίδης-Τεφτίκης (Λαζαρίδης-Παπαπέτρου) Telekom Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα Ιαπωνική Σκανδαλάκης-Μαλαμάς-Κωνσταντινίδου (Διμπινούδης)