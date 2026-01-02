GBL: Με Τσαρούχα, Μαγκλογιάννη το Μύκονος - ΠΑΟΚ

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:
Σάββατο 3/1
Άνω Μεράς 15.45 Μύκονος Betsson-ΠΑΟΚ Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος (Παλάτος)
Δ. Τόφαλος 18.15 Προμηθέας Π Βίκος Cola.-ΑΕΚ Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Ζιώγας (Πίγκας)
Ιβανώφειο 18.15 Ηρακλής-Περιστέρι Betsson Τσολάκος-Μαρινάκης-Καλογριάς (Παραλυκίδης)
Κυριακή 4/1
Καλλιθέας 13.00 Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Μαρούσι Chery Τσιμπούρης-Χριστινάκης-Σπυρόπουλος (Βιτζηλαίος)
Αλεξάνδρειο 13.00 Άρης Betsson-Ολυμπιακός Τηγάνης-Χατζημπαλίδης-Τεφτίκης (Λαζαρίδης-Παπαπέτρου)
Telekom Center 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα Ιαπωνική Σκανδαλάκης-Μαλαμάς-Κωνσταντινίδου (Διμπινούδης)