Α1 Γυναικών: Με ντέρμπι Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός ξεκινάει η χρονιά

Το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί για τη νέα σεζόν είναι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανσερραϊκό στις 13:00. Ωστόσο, το μεγάλο ντέρμπι κορυφής της αγωνιστικής θα ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα.
Πιο συγκεκριμένα, στις 13:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Αθηναϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ. Σημειώνεται πως το «τριφύλλι» είναι πρώτο με ρεκόρ 10-0 και οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 9-1.
Ακόμη, στις 15:00 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Πρωτέα Βούλας και η Νέα Ιωνία τον Αμύντα. Τέλος, η Ανόρθωσις Βόλου θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΣ Γιάννινα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
13:00 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός
13:30 Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός
15:00 Ολυμπιακός - Πρωτέας Βούλας
15:00 Νέα Ιωνία - Αμύντας
16:00 Ανόρθωσις Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα