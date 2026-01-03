Α1 Γυναικών: Με ντέρμπι Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός ξεκινάει η χρονιά

Με μεγάλο ντέρμπι ξεκινάει το 2026 στην Α1 Γυναικών, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Αθηναϊκό για την 12η αγωνιστική.

Το πρώτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί για τη νέα σεζόν είναι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Πανσερραϊκό στις 13:00. Ωστόσο, το μεγάλο ντέρμπι κορυφής της αγωνιστικής θα ξεκινήσει μισή ώρα αργότερα.

Πιο συγκεκριμένα, στις 13:30 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Αθηναϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ. Σημειώνεται πως το «τριφύλλι» είναι πρώτο με ρεκόρ 10-0 και οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 9-1.

Ακόμη, στις 15:00 ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον Πρωτέα Βούλας και η Νέα Ιωνία τον Αμύντα. Τέλος, η Ανόρθωσις Βόλου θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός

13:30 Παναθηναϊκός - Αθηναϊκός

15:00 Ολυμπιακός - Πρωτέας Βούλας

15:00 Νέα Ιωνία - Αμύντας

16:00 Ανόρθωσις Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα