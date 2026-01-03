Stoiximan GBL: Τζάμπολ… στη νέα χρονιά με τρεις αναμετρήσεις

Η αγωνιστική δράση ξεκινάει στην Stoiximan GBL για το 2026 με τρεις αναμετρήσεις.

Το 2026 ήρθε και μαζί επιστρέφει και η αγωνιστική δράση στην Stoiximan Greek Basketball League.

Αρχικά, στις 15:45 η Μύκονος Betsson θα φιλοξενήσει στο «Π. Χανιώτη» τον ΠΑΟΚ, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ. Λίγο αργότερα, θα διεξαχθούν οι άλλες δύο αναμετρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στις 18:15 ο Προμηθέας θα αναμετρηθεί στο «Δημ. Τόφαλος» με την ΑΕΚ (ΕΡΤ2 Σπορ) και τέλος στο Ιβανώφειο ο Ηρακλής θα υποδεχθεί το Περιστέρι Betsson, με τον αγώνα να προβάλλεται στο EΡΤSports 1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

15:45 Μύκονος Betsson - ΠΑΟΚ

18:15 Προμηθέας - ΑΕΚ

18:15 Ηρακλής - Περιστέρι Betsson