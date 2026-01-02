Σε ρυθμούς ντέρμπι «αιωνίων» η Euroleague: «80 χρόνια ιστορίας και πάθους» (vid)

Ένα βίντεο για να βάλει τους μπασκετόφιλους της Ευρώπης στο κλίμα του αποψινού ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (21:15) ανέβασε η Euroleague.
Η μάχη των «αιωνίων» είναι από τα πιο σπουδαία ματς του ευρωπαϊκού μπάσκετ και η διοργανώτρια έφτιαξε ένα βίντεο με πλάνα από το περασμένο παιχνίδι στο T-Center Athens λέγοντας: «Είμαστε μάρτυρες 80 χρόνων ιστορίας, 80 χρόνων πάθους».
🇬🇷 derby ahead @Paobcgr meets @Olympiacos_BC #RivalrySeries pic.twitter.com/BltS3tVPNO— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026