Επιβεβαίωση SDNA: Επίσημα στον Κολοσσό ο Λυκογιάννης

Την τεχνική ηγεσία του Κολοσσού για τρίτη φορά αναλαμβάνει ο Άρης Λυκογιάννης, αντικαθιστώντας τον Καράσκο.

Όπως είχατε διαβάσει στο SDNA από τις 27/12, ο Άρης Λυκογιάννης είναι ο νέος τεχνικός του Κολοσσού, ο οποίος θα κάτσει για τρίτη φορά στον πάγκο των Ροδιτών.

Αναλυτικά:

Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Άρη Λυκογιάννη.

Ο 57χρονος Έλληνας προπονητής επιστρέφει για τρίτη φορά στην καριέρα του στην ομάδα μας, στην οποία εργάστηκε από το 2014 έως το 2018, καθώς και τη σεζόν 2019-2020.

Η προπονητική του διαδρομή ως πρώτος προπονητής ξεκίνησε το 2001 στον Σπόρτιγκ, όπου παρέμεινε έως το 2006. Ακολούθησαν το Παγκράτι (2006-2008) και ο Ίκαρος Καλλιθέας, με τον οποίο κατέκτησε την άνοδο στην Α1 το 2010. Το 2012 ανέλαβε τη σουηδική Σόλνα και στη συνέχεια επέστρεψε στον Ίκαρο. Εκτός του Κολοσσού, εργάστηκε επίσης σε Χολαργό, ΠΑΟΚ και Πανιώνιο, ενώ πιο πρόσφατα βρέθηκε στο Ισραήλ για λογαριασμό της Ελιτζούρ Νετάνιας.