Νίκη για καλή χρονιά και κορυφή

Το 2026 μπαίνει με τον καλύτερο μπασκετικό τρόπο και ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τη σημασία της νίκης του αποψινού “αιώνιου” ντέρμπι στο Telekom Center Athens.

Μεγάλη η κουβέντα που γίνεται το τελευταίο διάστημα αναφορικά με τη σημασία του αποψινού αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

“Πράσινοι” και “ερυθρόλευκοι” κάνουν ποδαρικό στο 2026 σε ένα κατάμεστο T-Center, σε ένα σκηνικό που μοιάζει ονειρικό για τους μπασκετόφιλους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Υφηλίου.

Το μεγαλύτερο ντέρμπι του κόσμου, εκτός ΝΒΑ, μπαίνει με το… δεξί στη χρονιά και οι φίλαθλοι έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν και να προσμένουν το τζάμπολ της αποψινής αναμέτρησης με τεράστια ανυπομονησία.

Συμβαίνει όμως το ίδιο και για τις δύο ομάδες; Η κουβέντα γύρω από αυτό το ερώτημα κάθε μέρα γίνεται και πιο έντονη, κάθε μέρα και μεγαλώνει. Και η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που άλλαξαν τα format στις διοργανώσεις και κάθε σεζόν βλέπουμε κοντά στα 10 ντέρμπι “αιωνίων” η κουβέντα αυτή αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις.

Λοιπόν, το αποψινό ντέρμπι μπορεί να μην κρίνει κάποιον τίτλο, μπορεί να μην κρίνει κάποια πρόκριση, αλλά παραμένει ένας αγώνας με τεράστια σημασία για τους δύο αντιπάλους.

Ο Ολυμπιακός θέλει ξεκάθαρα την νίκη. Ακόμα και να χάσει στο σουτ, παίζοντας καλό μπάσκετ θα έχει προβλήματα. Μια πιθανή ήττα θα επιφέρει στο “στρατόπεδο” του Ολυμπιακού ακόμα μεγαλύτερη εσωστρέφεια, θα φέρει τον Γιώργο Μπαρτζώκα σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Ο Έλληνας τεχνικός, που βλέπει την ομάδα του το τελευταίο διάστημα να μην είναι στα καλύτερά της, βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής από τους φίλους της ομάδας του για τις μεταγραφικές του επιλογές, για τις αγωνιστικές του επιλογές, αλλά και για το γεγονός του ότι υπάρχουν πολλές φήμες περί μη καλών σχέσεων στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα στην ομάδα του Ολυμπιακού που σε περίπτωση ήττας θα γίνει ακόμα χειρότερο. Από την άλλη, όμως, σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής τότε κάποια από τα προβλήματα θα… κρυφτούν κάτω από το χαλάκι και η ομάδα αλλά (κυρίως) ο προπονητής θα κερδίσουν χρόνο για να μπορέσουν να βρουν λύσεις στα προβλήματα ζωτικής σημασίας που αντιμετωπίζουν οι “ερυθρόλευκοι”.

Από την άλλη, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά στο “στρατόπεδο” των γηπεδούχων, με τον Παναθηναϊκό όμως να επιζητά με την ίδια ένταση και θέληση την νίκη στην αποψινή αναμέτρηση.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία και θέλει να την εκμεταλλευτεί στο έπακρο. Με νίκη επί του Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός διευρύνει ακόμα περισσότερο το νικηφόρο σερί του, παίρνει ακόμα καλύτερη ψυχολογία και “πατάει” κορυφή, με το τέλος του πρώτου γύρου στη regular season της διοργάνωσης. Τι καλύτερο για τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του οι οποίοι έχουν περάσει από ένα πάρα πολύ δύσκολο πρώτο μισό, με πάρα πολλά εμπόδια.

Αν σε όλα τα παραπάνω συνυπολογίσουμε και το πρόγραμμα που έχει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο εικοσαήμερο του νέου έτους (με παιχνίδια στην έδρα του και κόντρα σε ομάδες που είναι στα… μέτρα του), τότε γίνεται αντιληπτό σε όλους πως ο Παναθηναϊκός απόψε έχει μια τεράστια ευκαιρία που μπορεί να του “φτιάξει” για τα καλά τη… ζωή του στη συνέχεια της Euroleague.

Αγωνιστικά προβλήματα υπάρχουν και για τις δύο ομάδες, με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό να είναι αμφίβολος, τον Σαμοντούροβ το ίδιο, τους “πράσινους” να προέρχονται από το πρόβλημα της ίωσης που “χτύπησε” το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας και τον Κώστα Σλούκα να προέρχεται από απουσία λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατό του. Από την άλλη ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε μπορεί να υπολογίζει στον Τάισον Ουόρντ.

ΥΓ1: Απόψε, το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης θα είναι κατάμεστο και πάλι από τον καλύτερο κόσμο της Ευρώπης. Οι φίλοι του “τριφυλλιού” έχουν τρελάνει όλα τα κοντέρ πραγματοποιώντας το ένα sold out μετά το άλλο και η ατμόσφαιρα και απόψε το Telekom Center Athens αναμένεται… μαγική. Με τον κόσμο να ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει για να “σπρώξει” την ομάδα του στην νίκη και χωρίς να υπάρξει το παραμικρό… παρατράγουδο ακόμα και στην περίπτωση γνωστών και… άγνωστων προκλήσεων.

ΥΓ2: Α, για να μην το ξεχάσουμε… Περούγκα, Λάτισεφς και Νέντοβιτς οι διαιτητές.

ΥΓ3: Καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Το κυριότερο. Και αν έχουμε υγεία ο καθένας μας θα μπορέσει να κάνει ότι χρειάζεται για να κάνει πραγματικότητα τις υπόλοιπες ευχές.