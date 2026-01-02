Γκάουντλοκ: «Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου - Σεβαστείτε το δικαίωμά μου στην ιδιωτικότητα»

Το πρώτο μήνυμα του Άντριου Γκάουντλοκ, μετά τη σύλληψή του για υπόθεση ναρκωτικών.

Προ ημερών ο Άντριου Γκάουντλοκ συνελήφθη στη Ρόδο για υπόθεση ναρκωτικών και ο Αμερικανός γκαρντ του Κολοσσού έκανε την πρώτη του τοποθέτηση στα social media μετά το περιστατικό, έχοντας ήδη αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Είμαι ενήμερος για τα πρόσφατα δημοσιεύματα γύρω από εμένα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον μου. Μετά τη δικαστική εξέταση αφέθηκα ελεύθερος. Παρακαλώ σεβαστείτε το δικαίωμά μου στην ιδιωτικότητα, όσο παραμένω συγκεντρωμένος στα επαγγελματικά μου καθήκοντα».