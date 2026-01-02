Οι Σίξερς έφυγαν με το διπλό από το Ντάλας (108-123) σε ένα παιχνίδι που οι Μάβερικς δεν μπορούσαν να βρουν απαντήσεις και λύσεις όταν έπρεπε.

Εύκολο βράδυ είχε η ομάδα της Φιλαδέλφεια εναντίον των «Mavs», αφού οι δεύτεροι δεν κατάφεραν που να συνέλθουν από τους 41 πόντους που δέχτηκαν στην δεύτερη περίοδο του αγώνα.

Μπορεί οι Μάβερικς να ήταν εκείνοι που μπήκαν καλύτερα στο παρκέ, παίρνοντας το προβάδισμα στην πρώτη περίοδο, όμως οι Σίξερς συγκεντρώθηκαν και με 41 πόντους στο δεύτερο δωδεκάλεπτο έφτασαν στο +11 (57-68), κάνοντας δύσκολη την ζωή των παικτών του Ντάλας.

Μετά το ημίχρονο οι Mavs περιόρισαν την επίθεση του αντιπάλου τους, αλλά αυτό κράτησε μόνο για 12 λεπτά, αφού και στην τελευταία περίοδο οι Σίξερς είχαν τον πρώτο λόγο και πήραν τη νίκη με 123-128.