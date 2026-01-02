Σε έναν αγώνα όπου τα τελευταία λεπτά έγιναν θρίλερ, οι Χιτ κατάφεραν να φύγουν με το διπλό από το Ντιτρόιτ νικώντας με 118-112.

Η ομάδα των Χιτ κατάφερε να πάρει το προβάδισμα (26-33) στην πρώτη περίοδο, αφού περιόρισε την επίθεση των Πίστονς, πριν εκείνοι βρουν την ισορροπία λίγα λεπτά πριν την ανάπαυλα, με την διαφορά να είναι στους εννέα πόντους.

Στην τρίτη περίοδο το Μαϊάμι βρήκε τον τρόπο να ανοίξει εκ νέου την ψαλίδα στο +13 (81-94), βάζοντας τις βάσεις για την εκτός έδρας νίκη.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, όμως οι Πίστονς πάλεψαν σκληρά για να μειώσουν το προβάδισμα του αντιπάλου τους και το κατάφεραν, με το τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα να μετατρέπεται σε θρίλερ.

Ωστόσο στα τελευταία δευτερόλεπτα η αστοχία του Ντιτρόιτ έδωσε μια έξτρα βοήθεια στους Χιτ να πάρουν τη νίκη με 118-112.