Ένα άνετο βράδυ είχαν οι Ρόκετς στο Μπρούκλιν καθώς νίκησαν με 120-96, αφού οι Νετς δεν κατάφεραν να φέρουν αντίσταση σε κανένα σημείο του αγώνα.

Οι Ρόκετς ξεκίνησαν λίγο καλύτερα τον αγώνα και αυτό φάνηκε στο τέλος του πρώτου δωδεκαλεπτου όταν και πήραν το +6 στην διαφορά.

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η δεύτερη περίοδος, με το Χιούστον να έχει συνεχώς το προβάδισμα και να περιορίζει επιθετικά τους Νετς.

Μετά το ημίχρονο, οι Ρόκετς ανέβασαν και άλλο την διαφορά και ουσιαστικά κλείδωσαν τη νίκη εκτός έδρας.

Η τελευταία περίοδος ήταν περισσότερο διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς οι Νετς δεν μπορούσαν να αντιδράσουν και οι Ρόκετς έφυγαν νικητές με 120-96.