Ισραηλινός ρεπόρτερ βλέπει ανατροπή: «Ο Ταϊρίκ Τζόουνς καθοδόν για τη Μακάμπι»!

Παρότι η πλευρά της Παρτίζαν διαρρέει πως ο 28χρονος ψηλός δεν είναι διαθέσιμος προς παραχώρηση, όλα δείχνουν πως η αποχώρησή του από το Βελιγράδι πλησιάζει.
Όπως μεταδίδει το Sport5, επικαλούμενο πληροφορίες του δημοσιογράφου Έλι Σαχάρ, η Μακάμπι έχει ξεκινήσει ουσιαστικές επαφές για τον Τζόουνς, αφού πρόκειται για παίκτη που είχε εκτιμήσει ιδιαίτερα στο παρελθόν ο Όντεντ Κάτας, ως πιθανό αντικαταστάτη του Τζος Νίμπο.
Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως, πέρα από τη Μακάμπι, ενδιαφέρον έχουν δείξει επίσης ο Ολυμπιακός και η Dubai BC, κάτι που είναι δεδομένο, με τους "ερυθρόλευκους" να περιμένουν στη... γωνία για να τον κάνουν δικό τους.
Ωστόσο, ο σύλλογος του Τελ Αβίβ φαίνεται διατεθειμένος να «τρέξει» τη διαδικασία, με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν από την ημερομηνία της 5ης Ιανουαρίου.
טייריק ג׳ונס בדרך למכבי ת״א. על פי מקור ביבשת השחקן שסיכם באולימפיאקוס וסורב על ידי פרטיזן עשוי לנחות דווקא אצל הצהובים. עודד קטש רצה אותו בקיץ 2024 כמחליף לג׳וש ניבו ועשוי לקבל אותו עכשיו— Eli Sahar (@eli_sahar) January 1, 2026