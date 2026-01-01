Ισραηλινός ρεπόρτερ βλέπει ανατροπή: «Ο Ταϊρίκ Τζόουνς καθοδόν για τη Μακάμπι»!

Νέα δεδομένα θέτει Ισραηλινός ρεπόρτερ που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Μακάμπι καθώς αναφέρει πως ο Τζόουνς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Μακάμπι.

Παρότι η πλευρά της Παρτίζαν διαρρέει πως ο 28χρονος ψηλός δεν είναι διαθέσιμος προς παραχώρηση, όλα δείχνουν πως η αποχώρησή του από το Βελιγράδι πλησιάζει.

Όπως μεταδίδει το Sport5, επικαλούμενο πληροφορίες του δημοσιογράφου Έλι Σαχάρ, η Μακάμπι έχει ξεκινήσει ουσιαστικές επαφές για τον Τζόουνς, αφού πρόκειται για παίκτη που είχε εκτιμήσει ιδιαίτερα στο παρελθόν ο Όντεντ Κάτας, ως πιθανό αντικαταστάτη του Τζος Νίμπο.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως, πέρα από τη Μακάμπι, ενδιαφέρον έχουν δείξει επίσης ο Ολυμπιακός και η Dubai BC, κάτι που είναι δεδομένο, με τους "ερυθρόλευκους" να περιμένουν στη... γωνία για να τον κάνουν δικό τους.

Ωστόσο, ο σύλλογος του Τελ Αβίβ φαίνεται διατεθειμένος να «τρέξει» τη διαδικασία, με στόχο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν από την ημερομηνία της 5ης Ιανουαρίου.