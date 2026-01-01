Η επιλογή Αταμάν και εθνικής Τουρκίας για τον νέο νατουραλιζέ παίκτη

Τον νέο της νατουραλιζέ παίκτη φαίνεται πως βρήκε η εθνική Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη γείτονα χώρα, η εθνική ομάδα της Τουρκίας του κόουτς Εργκίν Αταμάν, βρήκαν τον παίκτη που θα πάρει τη θέση του νατουραλιζέ παίκτη, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τους τραυματίες Σέιν Λάρκιν και Σκότι Ουίλμπεκιν.

Αυτός είναι ο Μαλακάι Φλιν της Μπαχτσεσεχίρ (27χρ., 1,85μ.), ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στη φετινή σεζόν μετρώντας 18.2 πόντους, 3.9 ριμπάουντ, 4.2 ασίστ και σχεδόν 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο σε συνολικά 12 αγώνες στο EuroCup.

Παράλληλα, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος αγωνίζεται ως τώρα με την ιδιότητα του νατουραλιζέ, αναμένεται να αποκτήσει την ιδιότητα Τούρκου πολίτη και να μπορεί να παίζει ως γηγενής στην εθνική ομάδα.