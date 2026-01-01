Κολοσσός: Επίσημα τέλος ο Καράσκο

Επίσημα παρελθόν από τον πάγκο του Κολοσσού αποτελεί ο Χαβιέ Καράσκο.

Μετά και την τελευταία εντός έδρας ήττα από τη Μύκονο, ο Ισπανός τεχνικός αποτέλεσε ουσιαστικά παρελθόν, ενώ σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα η λύση της συνεργασίας.

Ο Καράσκο αφήνει τον Κολοσσό μετά από έναν χρόνο κοινής πορείας, ενώ φέτος είχε ρεκόρ 2-9. Τη θέση του θα πάρει ο Άρης Λυκογιάννης, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της Ρόδου.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χαβιέρ Καράσκο.

Ευχαριστούμε τον Χαβιέρ για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματα της καριέρας του».