Πέσιτς: «Σπάνιο αυτό που έχει κάνει η Μακάμπι, είναι το πρώτο τεστ για τη νέα μας φιλοσοφία»

Ο νέος προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, Σβέτισλαβ Πέσιτς, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του απέναντι στη φορμαρισμένη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι δύο ομάδες κοντράρονται την Παρασκευή το βράδυ (2/1, 22:00) στο Μόναχο και ο έμπειρος τεχνικός των Βαυαρών θα δώσει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι στη φετινή Euroleague. Και στάθηκε σε συγκεκριμένα στοιχεία για το παιχνίδι:

«Το να κερδίζεις πέντε συνεχόμενες φορές είναι πολύ σπάνιο στην EuroLeague, ειδικά αυτή τη σεζόν με τόσα πολλά παιχνίδια. Η Μακάμπι έχει πολύ καλή ισορροπία μεταξύ των περιφερειακών και των ψηλών παικτών της.

Αυτό θα είναι το πρώτο μας τεστ, μετά από τρία παιχνίδια της Bundesliga, για να δούμε πόσο καλά έχουμε ενσωματώσει τη νέα φιλοσοφία. Οι παίκτες είναι πρόθυμοι και η Μακάμπι αποτελεί πρόκληση ως μία από τις καλύτερες ομάδες στο transition. Παίζουν πολύ γρήγορα και με αυτοπεποίθηση, οπότε ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο μας καθήκον».