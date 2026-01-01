Ο βελτιωμένος Όσμαν ανεβάζει επίπεδο τον Παναθηναϊκό και φέρνει νίκες (vid)

Ο Τζέντι Όσμαν πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν έως τώρα και με τις εμφανίσεις του ανεβάζει επίπεδο τον Παναθηναϊκό, φέρνοντας παράλληλα και νίκες.

Μόνο τυχαίο δεν είναι εξάλλου πως τα τρία τελευταία παιχνίδια του στη Euroleague συνοδεύτηκαν με σημαντικές νίκες του Παναθηναϊκού κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας (85-92), στο ΟΑΚΑ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (93-82) και στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπαχτσε (77-81). Μάλιστα, σε αυτά τα τρία παιχνίδια ο Τούρκος διεθνής φόργουορντ είχε 16,6 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο με σύνολο 8/10 δίποντα, 8/15 τρίποντα και 10/12 βολές!

Να σημειωθεί ότι στα τρία παιχνίδια, πριν από αυτές τις νίκες, που έλειψε λόγω του τραυματισμού του στο πόδι, ο Παναθηναϊκός έκανε μία νίκη απέναντι στην προβληματική Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ (91-69) και υπέστη δύο ήττες από Βαλένθια (79-89) και από Αρμάνι στο Μιλάνο (96-89).

Στο κανάλι του Baskethead στο Youtube υπάρχει ανάλυση της φετινής σεζόν του Όσμαν με αριθμούς, όπου εξηγείται η επιδραστικότητά του στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αλλά και η δική του αποτελεσματικότητα. Μέσα στα νούμερα που παρουσιάζεται τονίζεται το πώς το σκορ του Όσμαν και η αποτελεσματικότητά του έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρσι.

Έχει ανεβάσει τις κατοχές του σε μεγάλο βαθμό, από 8,5 δηλαδή στις 11,4, κάτι που αντιστοιχεί στο +34%, αλλά ταυτόχρονα είναι και πιο αποτελεσματικός, καθώς από τους 1,13 πόντους ανά κατοχή ανέβηκε σημαντικά στους 1,22. Γίνεται ακόμα ιδιαίτερη αναφορά στη βελτίωσή του στα σουτ κάθε συνθήκης, για τις καταστάσεις πικ εν ρολ, όπως επίσης και στο προφανές: Στην άνοδο των αριθμών του σε σχέση πέρσι και στα +7 λεπτά συμμετοχής που παίρνει φέτος.

2024-25: 9,6 πόντοι με 55% στο δίποντο 38% στο τρίποντο και 79% στις βολές και 2,7 ριμπάουντ, 0,1 ασίστ σε 19,8’

2025-26: 14,1 πόντοι με 54% στο δίποντο, 46% στο τρίποντο και 78% στις βολές και 3,7 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ σε 27’