Χολμς: «Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα στο ντέρμπι, είμαι πανέτοιμος»

Ο Ρίσον Χολμς εξέφρασε την ανυπομονησία του για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό (2/1, 21:15) και δήλωσε έτοιμος για κάθε μάχη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικανός σέντερ του Παναθηναϊκού μετά από την προπόνηση της Πέμπτης:

Για την προετοιμασία: «Η προετοιμασία είναι η ίδια, βλέπουμε βίντεο και ετοιμαζόμαστε για αύριο. Είμαι άνθρωπος της συνήθειας, θέλω συνέπεια στη δουλειά και στη ρουτίνα μου για να μένω συγκεντρωμένος. Νιώθω καλά, βρίσκω ξανά χημεία με τους συμπαίκτες μου και ανυπομονώ να πατήσω ξανά στο γήπεδο.

Για το πρώτο του ντέρμπι με τον κόσμο στο ΟΑΚΑ: «Θα είναι διασκεδαστικά, ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα. Ο κόσμος είναι σπουδαίος όλη τη σεζόν, οπότε δεν βλέπω την ώρα για να βρεθώ ξανά μπροστά τους».

Για τον Φαρίντ: «Ο Φαρίντ είναι ο άνθρωπός μου, χαίρομαι που τον βλέπω εκεί έξω και είμαστε μαζί και προσπαθώ να μαθαίνω όσα περισσότερο μπορώ από εκείνον. Είμαι πανέτοιμος για τις μάχες, πάντα μου άρεσε ο ανταγωνισμός. Παίζω μπάσκετ, κάνω αυτό που ονειρευόμουν, ανυπομονώ για κάθε πρόκληση».