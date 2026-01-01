Εκτός προπόνησης ο Γκραντ - Έτοιμος ο Σλούκας για το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague και το αν θα αγωνιστεί ο Τζέριαν Γκραντ θα κριθεί αύριο το πρωί, όταν και θα δοκιμάσει ξανά το πόδι του.
Στον αντίποδα ο Κώστας Σλούκας είναι έτοιμος, αφήνοντας πίσω το πρόβλημα με το γόνατό του, που τον κράτησε εκτός των δύο τελευταίων αγώνων. Έτσι, ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δηλώνει «παρών» και έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στους ερυθρόλευκους.
Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο μικρό δάχτυλο του χεριού του και πήγε για ακτινογραφία, που ήταν όμως καθαρή. Και η δική του περίπτωση αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν το τζάμπολ και το αν θα τεθεί στη διάθεση του προπονητικού επιτελείου και του Εργκίν Αταμάν.