Εκτός προπόνησης ο Γκραντ - Έτοιμος ο Σλούκας για το ντέρμπι

Μια ενόχληση στη γάμπα άφησε εκτός προπόνησης τον Τζέριαν Γκραντ που θα δοκιμάσει το πρωί της Παρασκευής και τότε θα κριθεί η συμμετοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Έτοιμος ο αρχηγός Κώστας Σλούκας.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague και το αν θα αγωνιστεί ο Τζέριαν Γκραντ θα κριθεί αύριο το πρωί, όταν και θα δοκιμάσει ξανά το πόδι του.

Στον αντίποδα ο Κώστας Σλούκας είναι έτοιμος, αφήνοντας πίσω το πρόβλημα με το γόνατό του, που τον κράτησε εκτός των δύο τελευταίων αγώνων. Έτσι, ο αρχηγός του «τριφυλλιού» δηλώνει «παρών» και έτοιμος για το μεγάλο ντέρμπι κόντρα στους ερυθρόλευκους.