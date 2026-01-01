Ταϊρί: «Η χημεία της ομάδας καθημερινά βελτιώνεται»

Ο Μπριν Ταϊρί μίλησε για τη χημεία του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν παρά τις πολλές μεταγραφές που έχουν γίνει, επισημαίνοντας πως αυτή σε καθημερινή βάση βελτιώνεται.

Αναλυτικά όσα είπε στους εκπροσώπους του Τύπου:

Για την εμφάνιση στην Καρδίτσα:

«Μπορεί να φαίνεται έτσι, αλλά η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά στην άμυνα. Κρατήσαμε τον αντίπαλο στους 68 πόντους. Αυτό είναι δουλειά όλης της ομάδας. Εγώ μπορεί να είχα ένα καλό βράδυ στο σκοράρισμα, όμως συνολικά, ως σύνολο, παίξαμε πάρα πολύ καλά».

Για την προσαρμογή του:

«Σίγουρα νιώθω πολύ πιο άνετα. Όταν βρίσκεσαι σε μία ομάδα σαν κι αυτή, όλα γίνονται πιο εύκολα. Όλοι παίζουν ο ένας για τον άλλον και ο προπονητής εμπιστεύεται την ομάδα και τους παίκτες του. Εγώ απλώς μπαίνω και προσπαθώ να κάνω αυτό που χρειάζεται η ομάδα. Μπορεί να είναι ριμπάουντ, άμυνα ή ένα σουτ. Ό,τι ζητά το παιχνίδι, αυτό κάνουμε. Σήμερα ήμουν εγώ που σκόραρα περισσότερο, την επόμενη φορά μπορεί να είναι ο Μέλβιν, ο Μάρβιν, ο Τίμι ή ο Μπεν. Είμαστε μια ομάδα και προσπαθούμε απλώς να κερδίζουμε».

Για τη χημεία της ομάδας:

«Νιώθω ότι βελτιώνεται κάθε μέρα. Στις προπονήσεις και στους αγώνες χρειάζεσαι εμπειρία για να μάθεις να παίζεις με τους συμπαίκτες σου, να ξέρεις πού θέλει να βρίσκεται ο καθένας και σε τι είναι καλός. Νομίζω ότι η χημεία είναι καλή. Όλοι είναι καλοί χαρακτήρες και μας αρέσει να παίζουμε μαζί. Όσο περνά η σεζόν, θα γίνεται και ακόμη καλύτερη. Για μένα έχουν περάσει τέσσερα παιχνίδια με αυτή την ομάδα και όλα ήταν νίκες. Αυτό είναι θετικό».

Για την παρουσία των φιλάθλων στα εκτός έδρας:

«Οι φίλαθλοι είναι απίστευτοι. Είναι οι καλύτεροι που έχω παίξει μπροστά τους σε όλη μου την καριέρα. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο να τους βλέπεις να ταξιδεύουν και να μας στηρίζουν παντού. Αυτό σημαίνει πολλά για εμάς».

Για το επερχόμενο ματς με τη Μύκονο:

«Εγώ ήρθα από άλλη ομάδα και ήμουν ήδη σε καλή κατάσταση, το ίδιο και ο Τίμι. Ο Πατ χρειάζεται ίσως μία ή δύο εβδομάδες ακόμη για να βρει πλήρως τα πατήματά του. Παρ’ όλα αυτά, σε κάθε παιχνίδι γίνεται καλύτερος και η ηγετική του παρουσία και η εμπειρία του είναι πολύ σημαντικές για εμάς. Με άλλη μία εβδομάδα προπονήσεων και έναν ακόμη αγώνα, θα είμαστε συνολικά πολύ καλύτεροι ως ομάδα».

Για το αν προτιμά να παίζει πόιντ ή σούτινγκ γκαρντ:

«Παίζω και στις δύο θέσεις. Δεν έχει να κάνει με το ποια μου αρέσει περισσότερο. Μου αρέσει απλώς να παίζω. Ό,τι μπορώ να κάνω για να βρίσκομαι στο παρκέ, αυτό μου αρέσει».

Για το αν αποτελεί κίνητρο ότι ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής το 2026:

«Είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος για να είσαι μέλος του, με μεγάλη ιστορία. Μαθαίνω καινούργια πράγματα κάθε μέρα. Κλείσαμε την προηγούμενη χρονιά με νίκη και μπαίνουμε στα 100 χρόνια με τον σωστό τρόπο».

Για το ποιοι είναι οι στόχοι του για το 2026:

«Ο προσωπικός μου στόχος είναι να παραμείνω υγιής. Θέλω επίσης να γίνομαι καλύτερος, πρώτα σαν άνθρωπος και μετά σαν παίκτης, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν να μπω σε μία ομάδα που είχε ήδη χημεία και πήγαινε πολύ καλά στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Το ζητούμενο ήταν να προσαρμοστώ, χωρίς να προσπαθώ να κάνω τα πράγματα γύρω από τον εαυτό μου, αλλά γύρω από την ομάδα και τη νίκη. Πλέον νιώθω πιο άνετα και είναι μια καλή κατάσταση για μένα».

Για το τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη:

«Να παραμείνω υγιής. Να συνεχίσω να βελτιώνομαι σαν άνθρωπος και σαν παίκτης και να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή».