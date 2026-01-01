Νάναλι: «Χαρούμενος που είμαι μέρος της "αναγέννησης" - Θα ζήσω στο έπακρο το ελληνικό πρωτάθλημα»

Ο Τζέιμς Νάναλι προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ, τονίζοντας αυτή τη φορά θα ζήσει στο έπακρο το ελληνικό πρωτάθλημα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, που θα επιστρέψω στο ελληνικό πρωτάθλημα, μετά από τόσα χρόνια. Πάει πολύ καιρός από τότε. Δεν το είχα ζήσει στο έπακρο. Αυτή τη φορά, όμως, θα το ζήσω. Προφανώς, έχω ακούσει πολλά για την ιστορία της ΑΕΚ και για την προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή. Είμαι χαρούμενος, που αποτελώ μέρος αυτής της "αναγέννησης"».

Το μήνυμά του στον κόσμος της «Βασίλισσας»: «Είμαι έτοιμος να φέρω το πάθος μου και την αγάπη μου για το παιχνίδι μπροστά σε όλους σας».