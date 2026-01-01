Εξασφάλισε 100 εισιτήρια για το ματς στη Μανρέσα ο Άρης Betsson

Ο Άρης Betsson θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του και στην Ισπανία για το προσεχές παιχνίδι με την Μανρέσα στις 6 Ιανουαρίου.

Ούτε στην Ισπανία μόνοι τους οι «Κιτρινόμαυροι» για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στη γηπεδούχο Μανρέσα για την 13η αγωνιστική του φετινού Eurocup.

Η ΚΑΕ Άρης Betsson εξασφάλισε 100 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της, ενώ ενημέρωσε και για τον τρόπο διάθεσής τους.

Όπως αναφέρει η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει τους φιλάθλους για τη διάθεση των εισιτηρίων του εκτός έδρας αγώνα με την BAXI Manresa, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τρίτη 06/01 (20.00) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του BKT EuroCup.

Η ΚΑΕ εξασφάλισε 100 εισιτήρια και καλούμε όσους φίλους της ομάδας θέλουν να ταξιδέψουν στην Ισπανία, να στείλουν άμεσα τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας) στο [email protected]. Για τη διάθεση των εισιτηρίων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Όσοι φίλοι του ΑΡΗ Betsson λάβουν e-mail επιβεβαίωσης από την ΚΑΕ για την εξασφάλιση του εισιτηρίου τους, μπορούν να κάνουν την πληρωμή στον κάτωθι λογαριασμό:

GR3170100000000787842972609

προσθέτοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό, όπως και τα ονοματεπώνυμα, των προσώπων που αγόρασαν εισιτήριο, σε περίπτωση που εστάλη e-mail το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από ένα άτομα. Μόλις γίνει η κατάθεση, παρακαλείσθε να στείλετε το αποδεικτικό στο [email protected].»

