Βεζένκοφ: «Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης - Η νίκη ανεβάζει την ψυχολογία για μία εβδομάδα»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων» τόνισε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο ματς της Ευρώπης και υπογράμμισε πως οι νικητές έχουν ανεβασμένη ψυχολογία για μία εβδομάδα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Κατ'αρχήν να πω καλή χρονιά σε όλους με υγεία πάνω από όλα. Το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός και το ανάποδο είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδια για τους φιλάθλους, τους οργανισμούς και τις ομάδες. Αλλά εμείς ως επαγγελματίες το προσεγγίζουμε ως ένα ακόμα παιχνίδι. Τελειώνει ο πρώτος γύρος, θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας βρσκόμαστε για ένα μεγάλο παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε 100%.

Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης, στον νικητή δίνει μία εβδομάδα να ανέβει η ψυχολογία του, στον ηττημένο το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Αν δείτε όμως με το πρόγραμμα που έχουμε, η νίκη και η ήττα ξεχνιέται στο ίδιο βράδυ. Σίγουρα μία τέτοια νίκη δίνει το έξτρα μπουστ, ξέρουμε την ατμόσφαιρα, οι περισσότεροι έχουμε παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια και είμαστε έτοιμοι για μάχη».

Για το πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσεις το ντέρμπι ως «άλλο ένα παιχνίδι»: «Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε έτσι, σίγουρα όμως το κίνητρο, η ψυχή που πρέπει να βάλουμε, να κερδίσεις εκεί πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε».

Για το ότι υπάρχουν υποχρεώσεις στις μέρες των εορτών: «Είμαστε συνηθισμένοι, είμαστε ευλογημένοι που κάνουμε αυτό που αγαπάμε αλλά και πέρσι τέτοια μέρα ταξιδεύαμε για το Κάουνας οπότε έχουμε συνηθίσει. Σε όλους αρέσει να παίζουμε παιχνίδια και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι 2/1».

Για το αν πρέπει να σταματήσει να έχει κενά διαστήματα ο Ολυμπιακός: «100%. Ο Παναθηναϊκός στην έδρα του βάζει πίεση, για να κερδίσεις εκεί στη διαχείριση του ρυθμού πρέπει να κάνεις το τέλειο. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις αλλά έχουμε προπονηθεί και είμαστε έτοιμοι».

Για το αν τον ιντριγκάρει το ματσάρισμα με τον Χουάντσο: «Ποτέ δε βλέπω ποιος είναι ο αντίπαλος, πάντα συγκεντρώνομαι στο τι θα κάνω εγώ, έτσι προσεγγίζω τα παιχνίδια».