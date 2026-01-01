«Έγραψε» ιστορία ο Τσαμπάνιε με τη φανέλα των Σπερς (vid)

Ο Τζούλιαν Τσαμπάνιε έκανε μία εκπληκτική εμφάνιση απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς και «έγραψε» ιστορία στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη, καθώς επικράτησαν με 134-132 κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς. Ο Τζούλιαν Τσαμπάνιε ήταν καθοριστικός, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 36:10. Μάλιστα, με αυτή την εμφάνιση «έγραψε» και ιστορία στον οργανισμό.

Αναλυτικότερα, ευστόχησε σε 11 από τα 17 τρίποντα που εκτέλεσε και έτσι «έσπασε» το ρεκόρ του Τσακ Πέρσον, ο οποίος το 1997 είχε πετύχει 9 τρίποντα με τη φανέλα των Σπερς. Την ίδια ώρα, πρέπει να σημειωθεί πως και οι πόντοι και τα τρίποντα είναι career-high για τον 24χρονο.