«Έγραψε» ιστορία ο Τσαμπάνιε με τη φανέλα των Σπερς (vid)

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη, καθώς επικράτησαν με 134-132 κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς. Ο Τζούλιαν Τσαμπάνιε ήταν καθοριστικός, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 36 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 36:10. Μάλιστα, με αυτή την εμφάνιση «έγραψε» και ιστορία στον οργανισμό.
Αναλυτικότερα, ευστόχησε σε 11 από τα 17 τρίποντα που εκτέλεσε και έτσι «έσπασε» το ρεκόρ του Τσακ Πέρσον, ο οποίος το 1997 είχε πετύχει 9 τρίποντα με τη φανέλα των Σπερς. Την ίδια ώρα, πρέπει να σημειωθεί πως και οι πόντοι και τα τρίποντα είναι career-high για τον 24χρονο.
HISTORIC HEATER FROM JULIAN CHAMPAGNIE!— NBA (@NBA) January 1, 2026
🔥 36 PTS (career-high)
🔥 11 3PM (career-high)
🔥 6 REB
Lifted the Spurs to victory behind a new franchise record for threes in a game! pic.twitter.com/rofr3aMnFw