Οριστικά χωρίς Ουόρντ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR χωρίς τον Τάισον Ουόρντ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» για το μεγάλο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η συμμετοχή του Τάισον Ουόρντ ήταν εξαιρετικά αμφίβολη από την αρχή και τελικά ο Αμερικανός δε θα βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο 28χρονος έχει αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς και η αποθεραπεία του πηγαίνει καλά, όμως δεν είναι ακόμα έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Έτσι, δε θα μπορέσει να βοηθήσει τους «ερυθρόλευκους» στο ντέρμπι «αιωνίων».