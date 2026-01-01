Λεμπρόν: «Δεν έχω την μπάλα - Θα κάνω ό,τι βοηθάει την ομάδα να κερδίσει»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς τόνισε πως θα κάνει ό,τι χρειαστούν οι Λος Άντζελες Λέικερς για να επιστρέψουν στις νίκες.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Λεμπρόν Τζέιμς μίλησε για τον ρόλο του στην ομάδα, τονίζοντας πως δεν έχει την μπάλα στα χέρια του. Ακόμα, υπογράμμισε πως θα κάνει ό,τι χρειαστούν οι «Λιμνάνθρωποι» για να πάρουν νίκες.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν έχω την μπάλα. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποιο από τα παιχνίδια μας φέτος, αλλά δεν έχω την μπάλα για ώρα. Παίζω αρκετά χωρίς την μπάλα. Είναι κάτι που μπορώ να κάνω, αλλά πρέπει να βρω ρυθμό.

Ο Ριβς και ο Ντόντσιτς μας οδηγούν στην επίθεση. Ο Σμαρτ έχει κάνει το step-up σε αυτό τον ρόλο. Ο Νικ Σμιθ θα μας βοηθήσει επίσης σε αυτό τον ρόλο. Αν χρειαστεί να το κάνω και μου το ζητήσουν οι προπονητές να το κάνω, μπορώ να το κάνω. Παίζω κυρίως χωρίς την μπάλα φέτος.

Θα κάνω ό,τι βοηθάει την ομάδα να κερδίσει. Δεν έχει σημασία».