Executive του ΝΒΑ: «Οι παίκτες μισούν να παίζουν με τον Τρε Γιανγκ»

Ένας executive του ΝΒΑ μίλησε για τον Τρε Γιανγκ και τόνισε πως οι υπόλοιποι παίκτες μισούν να παίζουν μαζί του.

Ο Τρε Γιανγκ είναι ένας από τους παίκτες που έχει συνδεθεί με μερικά trade, ωστόσο δε φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Ο Ράιεν Ρουσίλο στο podcast του αποκάλυψε πως ένας executive του ΝΒΑ του μίλησε για τον αστέρα των Ατλάντα Χοκς και τόνισε πως οι υπόλοιποι παίκτες μισούν να παίζουν μαζί του. Υπογράμμισε πως ο 27χρονος δεν μπορεί να βοηθήσει κάποια ομάδα, ξεχωρίζοντας το γεγονός πως δεν παίζει άμυνα και ότι δεν παίρνει ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια ομάδα που προσπαθεί να κερδίσει αυτή τη σεζόν και την οποία ο Τρε θα βοηθούσε, ειδικά αν υπολογίσει κανείς τι θα έχανε αυτή η ομάδα από τους παίκτες που θα έπρεπε να παραχωρήσει ως αντάλλαγμα. Δεν αμύνεται. Δεν παίρνει ριμπάουντ. Οι παίκτες μισούν να παίζουν μαζί του».

Θυμίζουμε πως ο Γιανκ είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του (45.999,660 δολάρια), ενώ έχει player-option για τη σεζόν 2026-27, με τις απολαβές του να φτάνουν τα 48.967,380 δολάρια.