Επικό φινάλε: Οι χαμένες βολές του Μπράουν και το... εκπρόθεσμο τρίποντο του Ίνγκραμ (vid)

Δείτε το τρομερό φινάλε από τη νίκη των Ντένβερ Νάγκετς απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς με 106-103.

Οι Ντένβερ Νάγκετς κατάφεραν να πάρουν μία μεγάλη νίκη χωρίς τον Νίκολα Γιόκιτς απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς με 106-103.

Με 2,7" να απομένουν ο Μπρους Μπράουν κέρδισε βολές αλλά αστόχησε και στις δύο, με το σκορ να παραμένει στο 106-103. Έτσι, ο Τορόντο Ράπτορς είχαν μία ευκαιρία να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ πήρε την μπάλα από την επαναφορά και ευστόχησε σε ένα δύσκολο τρίποντο. Ωστόσο, μετά την εξέταση του ριπλέι, το καλάθι δε μέτρησε, αφού το σουτ ήταν εκπρόθεσμο.

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