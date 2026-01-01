Ρέντικ: «Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε την ταυτότητά μας»

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ, μετά την ήττα των Λος Άντζελες Λέικερς από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τόνισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» ακόμα δεν έχουν βρει την ταυτότητά τους ως ομάδα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν απέναντι στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Οι «Λιμνάνθρωποι» το πάλεψαν για τρεις περιόδους, όμως στο τέλος... λύγισαν. Μετά το τέλος του ματς, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ τόνισε πως η ομάδα του ακόμα δεν έχει βρει την ταυτότητά της στο παρκέ.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε την ταυτότητά μας. Και ξέρω ότι αυτό είναι ίσως μια δικαιολογία, πιθανώς είναι, αλλά ξέρω ότι είχαμε πολλές διακοπές και ξεκινήματα, και προσπαθήσαμε, όχι μόνο το στεφ. Εννοώ την ομάδα μας, τους παίκτες, όλους. Προσπαθήσαμε πραγματικά να παίξουμε με τον σωστό τρόπο κάθε βράδυ και να έχουμε τη σωστή πρόθεση. Η ροή των πεντάδων και του ροτέισον και όλα αυτά ήταν μια πρόκληση για όλους, όχι μόνο για τους προπονητές.

Είναι απλά μια πρόκληση για τους παίκτες και το να χτίσεις μια ταυτότητα είναι δύσκολο, νομίζω. Αν σκεφτείς την ομάδα μας πέρυσι, και αυτή η ομάδα είναι διαφορετική, η ταυτότητά μας τελικά θα είναι διαφορετική. Αλλά δεν αποκτήσαμε αυτή την ταυτότητα μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, όπως μου φάνηκε. Και μετά έπρεπε να αλλάξουμε ξανά. Οπότε, δε νομίζω ότι είναι αφύσικο. Θυμάμαι μια συνάντηση που είχα με τον Φιλ Τζάκσον πέρυσι, αρκετά νωρίς στη σεζόν, και είπε: "Πάντα ένιωθα ότι ήξερα ποια ήταν η ομάδα μου μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών". Νομίζω ότι είναι δύσκολο να το καταλάβεις με αυτή την ομάδα αυτή τη στιγμή».