Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: «Λύγισαν» κόντρα στους Ουίζαρντς οι Μπακς

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων του ΝΒΑ που έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/1).

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 114-113 από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, ενώ στο... νήμα κέρδισαν και οι Σαν Αντόνιο Σπερς τους Νιου Γιορκ Νικς (134-132).

Οι Σικάγο Μπουλς διέλυσαν με 134-118 τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και οι Ντένβερ Νάγκερς επικράτησαν απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς (106-103). Τέλος, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δε δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (124-95).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Μπουλς - Πέλικανς 134-118

Σπερς - Νικς 134-132

Ράπτορς - Νάγκετς 103-106

Μπακς - Ουίζαρντς 113-114

Θάντερ - Μπλέιζερς 124-95