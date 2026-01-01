Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ: «Λύγισαν» κόντρα στους Ουίζαρντς οι Μπακς

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα με 114-113 από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, ενώ στο... νήμα κέρδισαν και οι Σαν Αντόνιο Σπερς τους Νιου Γιορκ Νικς (134-132).
Οι Σικάγο Μπουλς διέλυσαν με 134-118 τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και οι Ντένβερ Νάγκερς επικράτησαν απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς (106-103). Τέλος, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δε δυσκολεύτηκαν κόντρα στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (124-95).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Μπουλς - Πέλικανς 134-118
Σπερς - Νικς 134-132
Ράπτορς - Νάγκετς 103-106
Μπακς - Ουίζαρντς 113-114
Θάντερ - Μπλέιζερς 124-95