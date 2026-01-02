Euroleague: Ντέρμπι «αιωνίων» στο Telekom Center Athens

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο «Telekom Center Athens» για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Η 19η αγωνιστική της Euroleague θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή (2/1) με έξι παιχνίδια. Φυσικά, η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι αυτή που θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens». Πιο συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό (21:15). Οι δύο «αιώνιοι» είναι από τα φαβορί για την διοργάνωση και φυσικά θέλουν και οι δύο τη νίκη.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 12-6, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεκόρ 10-7 και βρίσκονται στην 8η θεση της βαθμολογίας.

Ακόμη, η Αναντολού Εφές θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα (19:00), η Μπασκόνια την Φενερμπαχτσέ (21:00) και η Βίρτους Μπολόνια την Αρμάνι Μιλάνο (21:30). Τέλος, θα διεξαχθούν τα Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι BC (21:45) και Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ (22:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

19:00 Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπασκόνια - Φενερμπαχτσέ

21:15 Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR - Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αρμάνι Μιλάνο

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι BC

22:00 Μπάγερν Μονάχου - Μακάμπι Τελ Αβίβ