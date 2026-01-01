Δεν έφτανε ο Γιάννης για τους Μπακς εναντίον των Ουίζαρντς, πολύ εύκολη νίκη για τους Θάντερ

Οι Μπακς ηττήθηκαν με μόλις έναν πόντο από τους Ουίζαρντς, ενώ την ίδια στιγμή οι Θάντερ είχαν ένα εύκολο βράδυ εναντίον των Μπλέιζερς παίρνοντας τη νίκη με 124-95.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε «ρέστα» για την Cream City, καθώς κατέγραψε 33 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ, βοηθώντας την ομάδα του, η οποία ωστόσο δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα και πέταξε στα σκουπίδια την άψογη εμφάνιση του Έλληνα NBAer.

Μιλγουόκι Μπακς - Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 113-114

Οι δύο ομάδες μπήκαν εξίσου δυναμικά στον αγώνα, με τους Ουίζαρντς να έχουν ένα μικρό προβάδισμα μετά το ημίχρονο, ωστόσο τα Ελάφια κατάφεραν να ισορροπήσουν το σκορ και να μπουν ξανά στο παιχνίδι.

Ωστόσο οι Ουίζαρντς στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα καθάρισαν το μυαλό τους και πήραν τη νίκη με μόλις έναν πόντο διάφορα (113-114).

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 124-95

Από την έναρξη του παιχνιδιού οι Θάντερ έδειξαν πως έχουν άγριες διαθέσεις και το κατέστησαν σαφές και στα επόμενα δωδεκάλεπτα, με τους Μπλέιζερς να κυνηγούν μάταια να μειώσουν την διαφορά.

Η Οκλαχόμα στην τελευταία περίοδο, έριξαν τον ρυθμό, αφού έβλεπαν πως οι Μπλέιζερς δεν είχαν την δύναμη να αντιδράσουν και πήραν τη νίκη με 124-95.