Γκάζωσαν και νίκησαν οι Μπουλς, εφιαλτική νίκη για Σπερς εναντίον των Νικς

Σικάγο Μπουλς - Νιού Ορλίν Πέλικανς 134-118
Από το ξεκίνημα του αγώνα οι δύο ομάδες πάλευαν στα ίδια, με τους Μπουλς να έχουν πάντα ένα μικρό προβάδισμα στο σκορ. Κάτι που στο τέταρτο δωδεκάλεπτο άλλαξε, αφού το Σικάγο βρήκε τον τρόπο να αφήσει αρκετά πίσω τους Πέλικανς και να κάνει την ζωή του πιο εύκολη παίρνοντας τη νίκη με 134-118.
Σαν Αντόνιο Σπερς - Νιου Γιορκ Νικς 134-132
Καταιγιστικοί ήταν οι Νικς στην πρώτη περίοδο, βάζοντας δύσκολα στους Σπερς, οι οποίοι ωστόσο ανέκαμψαν και κατάφεραν να φέρουν τον αγώνα στα ίσια, με το τέταρτο δωδεκάλεπτο να λύνει τις διαφορές και να βγάζει νικητή το Σαν Αντόνιο με 134-132.