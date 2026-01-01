Εύκολη νίκη για τους Χοκς, ζόρικη απόδραση για τους Μάτζικ, επικράτηση για τους Καβαλίερς

Οι Χοκς είχαν ένα εύκολο βράδυ εναντίον των Τίμπεργουλβς, την στιγμή που οι Πέισερς ηττήθηκαν από τους Μάτζικ, ενώ οι Καβαλίερς πήραν τη νίκη εναντίον των Σανς.

Οι αγώνες

Ατλάντα Χοκς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς 126-102

Οι Χοκς είχαν τα ηνία στο σκορ από το πρώτο δωδεκάλεπτο, αφού τελείωσαν με 33-26 και συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό μέχρι την ανάπαυλα όπου πήγαν την διαφορά στο +21 (70-49).

Ίδια ήταν η εικόνα και με την επιστροφή από τα αποδυτήρια με την Ατλάντα να διαχειρίζεται την υπέρ της διαφορά σε όλο το τρίτο δωδεκάλεπτο. Η λήξη του αγώνα βρήκε τους Χοκς νικητές με 126-102.

Ιντιάνα Πέισερς - Ορλάντο Μάτζικ 100-112

Οι Μάτζικ ήταν εκείνοι που ξεκίνησαν τον αγώνα καλύτερα και πήραν την ελάχιστη διαφορά, όμως μετά το ημίχρονο, οι Πέισερς κατάφεραν να ισορροπήσουν την κατάσταση και να περάσουν μπροστά στο σκορ.

Στην τελευταία περίοδο όμως οι Μάτζικ βρήκαν την συγκέντρωση τους ξανά και έβαλαν δύσκολα στους Πέισερς, παίρνοντας μετά κόπων και βασάνων τη νίκη με 112-110.

Κλίβελαντ Καβαλίερς - Φοίνιξ Σανς 129-113

Μπορεί το Κλίβελαντ να ξεκίνησε το παιχνίδι με το +16 στο κλείσιμο της πρώτης περιόδου, όμως οι Σανς γύρισαν τον διακόπτη και πλησίασαν πήγαν την διαφορά στα μέτρα τους στην τρίτη περίοδο.

Οι Cavs ωστόσο κρατούσαν το υπέρ τους προβάδισμα και αντιστέκονταν στην αντεπίθεση του αντίπαλου και πήραν τη νίκη με 129-113.