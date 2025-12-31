Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, άντεξαν παρά την αντεπίθεση των Σάρλοτ Χόρνετς και έκαναν... ρεβεγιόν με νίκη (132-125).

Οι Σάρλοτ Χόρνετς υποδέχθηκαν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς για το τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων για το 2025. Οι «Πολεμιστές» ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, και παρά το... ξέσπασμα των γηπεδούχων στο τρίτο δεκάλεπτο, πανηγύρισαν τελικά τη νίκη με 132-125. Έτσι, οι Ουόριορς έχουν πλέον ρεκόρ 18-16, ενώ οι Χόρνετς «έπεσαν» στο 11-22.

Για τους νικητές, ο Στεφ Κάρι είχε 26 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 μπλοκ σε 33:07, με τον Τζίμι Μπάτλερ να προσθέτει 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 30:52. Από την άλλη, ο Μπράντον Μίλερ τελείωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 36:21 και ο Κον Κνουέπελ μέτρησε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 32:20.

Τα δεκάλεπτα: 29-30, 69-64, 98-100, 125-132

Τα στατιστικά του αγώνα.