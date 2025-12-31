Lakers' Corner: Μία από τα ίδια - Blowout ήττα και... trade χθες κιόλας

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έδειξαν για ακόμη μία φορά τις σοβαρές αδυναμίες που έχουν (ηττήθηκαν με 128-106 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς) και φάνηκε ξανά η ανάγκη για trades και αναβάθμιση του ρόστερ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς διανύουν τη χειρότερη περίοδό τους τη φετινή σεζόν. Οι «Λιμνάνθρωποι» ηττήθηκαν από τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 128-106 και έτσι έχουν κερδίσει μόλις ένα από τα τελευταία πέντε ματς τους. Ωστόσο, το σημαντικό είναι πως σε κανένα από αυτά τα ματς δεν μπόρεσαν να μείνουν μέσα στον αγώνα και να παλέψουν μέχρι το τέλος.

Απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Ανατολής το σύνολο του Τζέι Τζέι Ρέντικ έδειξε λίγα θετικά στοιχεία, καθώς έμεινε στη διεκδίκηση του αγώνα μέχρι την αρχή της τέταρτης περιόδου. Ωστόσο, στη συνέχεια ήρθε η... κατάρρευση. Για ακόμη μία φορά κόντρα σε μία αθλητική ομάδα οι Λέικερς έδειξαν πως έχουν χτυπητές αδυναμίες. Οι «Λιμνάνθρωποι» δεν έχουν την ταχύτητα και την αθλητικότητα να αντιμετωπίσουν αρκετές ομάδες που παλεύουν για το πρωτάθλημα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Και αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει μόνο μέσω trade.

Την ίδια ώρα, πρέπει το σύνολο του Ρέντικ να μένει συγκεντρωμένο για 48 λεπτά. Δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι να υπάρχου κενά διαστήματα, στα οποία ουσιαστικά... τελειώνει ο αγώνας. Είναι φανερό πως οι Λέικερς πρέπει να προχωρήσουν σε trades και να αποκτήσουν περισσότερους two-way παίκτες, καλύτερους σουτέρ και κυρίως να αθλητικούς παίκτες.

Επίσης, αρκετά σημαντικό είναι πως ο Τζέι Τζέι Ρέντικ δηλώνει πως η ομάδα δεν έχει βρει ακόμα την ταυτότητά της. Η σεζόν βρίσκεται περίπου στα μισά και πρέπει σύντομα (θα έπρεπε ήδη βασικά αλλά τέλος πάντων) να βρεθεί το μπάσκετ που θέλουν να παίζουν οι «Λιμνάνθρωποι». Αν θέλουν οι Λέικερς να έχουν ελπίδα για το πρωτάθλημα φέτος θα πρέπει να... εκτοξευτεί η επίθεση και σίγουρα να βελτιωθεί κατακόρυφα η αμυντική λειτουργία.

Κάτι ακόμα που αξίζει να αναφερθεί είναι η... πτώση του ΝτεΆντρε Έιτον στα κρίσιμα ματς. Στους αγώνες που οι Λέικερς κέρδισαν σε 30 λεπτά έχει κατά μέσο όρο 17 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ στις ήττες έχει 10 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 29 λεπτά. Ο έμπειρος σέντερ θα πρέπει να προσφέρει περισσότερα ως η τέταρτη επιλογή πίσω από τους Ντόντσιτς, Λεμπρόν και Όστιν, ειδικά απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της λίγκας. Και φυσικά, πρέπει να αποκτηθεί και ένα... βαρύ κορμί για το «5», κάτι που δεν έχει ούτε ο Έιτον, ούτε ο Χέιζ, ούτε ο Κλέμπερ.

Πλέον, οι Λέικερς (20-11, 5οι στη Δύση) έχουν μπροστά τους back-to-back αναμετρήσεις με τους Μέμφις Γκρίζλις (3/1/2026 - 05:30, 5/1/2026 - 04:30).

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»:

Λεμπρόν Τζέιμς: 17 πόντοι (3/10 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ σε 32 λεπτά.

Τζέικ ΛαΡάβια: 9 πόντοι (1/5 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 38 λεπτά.

ΝτεΆντρε Έιτον: 10 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 1 λάθος, 1 κλέψιμο σε 26 λεπτά.

Μάρκους Σμαρτ: 6 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 λάθος, 3 κλεψίματα σε 25 λεπτά.

Λούκα Ντόντσιτς: 30 πόντοι (9/22 σουτ, 3/11 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 8 λάθη σε 36 λεπτά.

Μαξ Κλέμπερ: 0 πόντοι (0/2 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 λάθος σε 8 λεπτά.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 8 πόντοι (3/3 σουτ, 2/2 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος σε 27 λεπτά.

Ντάλτον Κνεκτ: 10 πόντοι (4/4 σουτ, 2/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ σε 4 λεπτά.

Αντού Τιέρο: 0 πόντοι (0/1 σουτ), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 4 λεπτά.

Τζάκσον Χέιζ: 13 πόντοι (5/5 σουτ), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 18 λεπτά.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 3 πόντοι (1/6 σουτ, 0/3 τρίποντα), 1 ασίστ, 1 λάθος σε 17 λεπτά.

Μπρόνι Τζέιμς: 0 πόντοι (0/1 τρίποντα), 2 ασίστ σε 4 λεπτά.

ΥΓ. Πρέπει να γίνει σίγουρα τουλάχιστον ένα trade. Ιδανικά θα παραχωρηθούν οι Βίνσεντ, Κνεκτ και Κλέμπερ και να αποκτηθεί ο πέμπτος βασικός (δίπλα στους Ντόντσιτς, Όστιν, Λεμπρόν και Έιτον). Έτσι, οι Σμαρτ και Χατσιμούρα θα ηγούνται της second unit, και θα έχουν μαζί τους τους Χέιζ και Βαντερμπίλτ.

ΥΓ2. Καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2026 σε όλους!