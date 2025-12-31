MVP Δεκεμβρίου στην Euroleague ο Πάντερ

Ο Κέβιν Πάντερ έκανε τρομερές εμφανίσεις στην Euroleague και έτσι αναδείχθηκε MVP του Δεκεμβρίου στη διοργάνωση.

Η Μπαρτσελόνα είχε ρεκόρ 4-1 τον Δεκέμβριο στην Euroleague, με τον Κέβιν Πάντερ να έχει κομβικό ρόλο σε αυτή την πορεία. Είχε κατά μέσο όρο 24,4 πόντους, 3,4 ασίστ, 1,8 κλεψίματα και 23 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Μάλιστα, ήταν ένας από τους μόλις επτά παίκτες που είχαν τουλάχιστον 30 λεπτά στο παρκέ κατά μέσο όρο.

Η καλύτερή του εμφάνιση ήταν στην 17η αγωνιστική, στο παιχνίδι των «Μπλαουγκράνα» με την Μπασκόνια. Σε αυτό το ματς πέτυχε 43 πόντους, είχε 4/7 τρίποντα, 7/7 βολές και δύο κλεψίματα, ενώ είχε 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που κερδίζει το βραβείο, καθώς το κέρδισε και τον Οκτώβριο του 2024.