Ο Ταϊρί «οργίασε» στην Καρδίτσα και βγήκε MVP της 12ης αγωνιστικής

Ο Μπριν Ταϊρί τα έκανε όλα σωστά στην Καρδίτσα με τον ΠΑΟΚ και βγήκε MVP της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Δικέφαλος τα βρήκε... σκούρα στην πόλη της Θεσσαλίας, όμως ο Αμερικάνος γκαρντ λίγες μέρες μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη «καθάρισε» για τη νέα του ομάδα.

Ο 27χρονος Ταϊρί γίνεται ο πρώτος παίκτης του «Δικέφαλου του Βορρά» που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος στο Πρωτάθλημα της φετινής σεζόν.

Ο Ταϊρί συγκέντρωσε 28 βαθμούς στο ranking, μάλιστα, πέρα από τους αριθμούς είχε καθοριστική συμβολή στην επικράτηση της ομάδας του.

Πέτυχε συνολικά 28 πόντους με 3/4 βολές, 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, πήρε 6 αμυντικά ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, κέρδισε 7 φάουλ, έκανε ένα φάουλ και 2 λάθη σε 35’ και 8’’ συμμετοχής.