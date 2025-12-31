Άλλαξε ημερομηνία το Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί για την 21η αγωνιστική

Το παιχνίδι ανάμεσα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Παρί για την 21η αγωνιστική της Euroleague θα διεξαχθεί στις 3 Μαρτίου και όχι στις 9 Ιανουαρίου του 2026.

Νέα αλλαγή στο πρόγραμμα της Euroleague, καθώς όπως ανακοινώθηκε το παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί για την 21η αγωνιστική θα διεξαχθεί σχεδόν δύο μήνες αργότερα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια Αρχή, η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 9 Ιανουαρίου 2026, αλλά θα διεξαχθεί τελικά στις 3 Μαρτίου 2026.

Ο λόγος είναι πως η Παρί θα κοντραριστεί με την Αναντολού Εφές στην Τουρκία για την 20η αγωνιστική (7/1/2026, 19:30) και θα χρειαζόταν πτήση με ανταπόκριση. Ωστόσο, οι κανόνες απαιτούν οι ομάδες να ταξιδεύουν απευθείας στις «διαβολοβδομάδες» και για αυτό άλλαξε η ημερομηνία.