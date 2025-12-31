ΑΕΚ: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης οπαδών για το ματς με τον Προμηθέα

Με απόφαση του Γιάννη Βρούτση απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ για το ματς με τον Προμηθέα Πάτρας.

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα στην Πάτρα στις 3/1/2026 για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΕΚ, με απόφαση του Γιάννη Βρούτση απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών για το ματς που θα διεξαχθεί στο «Δημ. Τόφαλος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι:

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Iωάννη Βρούτση, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών μας, για την αναμέτρηση Προμηθέας Πάτρας BΙΚΟΣ COLA – ΑΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο (03/01/2026, 18:15) στο "Δ. Τόφαλος" της Πάτρας, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL».