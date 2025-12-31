Βάζει δύσκολα η Παρτίζαν σε Ολυμπιακό-Τζόουνς: Τι ενημέρωση είχε ο παίκτης

Η Παρτίζαν ήθελε τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ, εκείνος επέλεξε Φενέρ και οι Σέρβοι έμειναν χωρίς τον… επόμενο Σέντερ. Ενημέρωσαν λοιπόν τον Τζόουνς ότι δε μπορεί να αποχωρήσει μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του.

Ζόρια από το πουθενά για τον Ολυμπιακό καθώς όλες οι μεγάλες δυνάμεις ψάχνουν σέντερ και σέντερ δεν υπάρχουν!

Ο Σίλβα που ήταν λύση πάει στην Τουρκία και το ντόμινο επηρεάζει τη μετακίνηση του Αμερικανού της Παρτίζαν στον Ολυμπιακό.

Ο Τζόουνς ενημερώθηκε από τη σερβική ομάδα ότι δεν μπορεί να αποχωρήσει πριν βρεθεί αντικαταστάτης του, αλλά αυτό δεν είναι και η πιο εύκολη λύση του προβλήματος καθώς η αγορά είναι στεγνή.

Παράλληλα η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δηλώσει το αργότερο στις 5 Γενάρη τη μεταγραφή του Τζόουνς, εφόσον φυσικά τελειώσει, καθώς τότε λήγει η dead line της Ευρωλίγκα για μετακίνηση παικτών εντός της ίδιας διοργάνωσης.

Οι ερυθρόλευκοι δεν ήθελαν αρχικά να δώσουν τα 200.000 ευρώ που ζητούσε η Παρτίζαν, η υπόθεση δεν προχωρούσε και το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς στο ενδιάμεσο πουλήθηκε ο Σίλβα από την ΑΕΚ αλλά όχι στην Παρτίζαν που τον περίμενε να πάει εκεί.

Πρακτικά ίσως να μην βάζει τέλος στο θέμα Ολυμπιακός-Τζόουνς αλλά δημιουργεί προβληματισμό στο λιμάνι παρότι η μεταγραφή έμοιαζε πάρα πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί.

Αν η Παρτιζάν που χτενίζει την αγορά βρει παίκτη, τότε όλα μπορεί να αλλάξουν. Μέχρι τότε, θα παίζονται καθυστερήσεις και όλοι στον Ολυμπιακό θα κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.