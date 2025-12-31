Βάζει δύσκολα η Παρτίζαν σε Ολυμπιακό-Τζόουνς: Τι ενημέρωση είχε ο παίκτης

Ζόρια από το πουθενά για τον Ολυμπιακό καθώς όλες οι μεγάλες δυνάμεις ψάχνουν σέντερ και σέντερ δεν υπάρχουν!
Ο Σίλβα που ήταν λύση πάει στην Τουρκία και το ντόμινο επηρεάζει τη μετακίνηση του Αμερικανού της Παρτίζαν στον Ολυμπιακό.
Ο Τζόουνς ενημερώθηκε από τη σερβική ομάδα ότι δεν μπορεί να αποχωρήσει πριν βρεθεί αντικαταστάτης του, αλλά αυτό δεν είναι και η πιο εύκολη λύση του προβλήματος καθώς η αγορά είναι στεγνή.
Παράλληλα η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να δηλώσει το αργότερο στις 5 Γενάρη τη μεταγραφή του Τζόουνς, εφόσον φυσικά τελειώσει, καθώς τότε λήγει η dead line της Ευρωλίγκα για μετακίνηση παικτών εντός της ίδιας διοργάνωσης.
Οι ερυθρόλευκοι δεν ήθελαν αρχικά να δώσουν τα 200.000 ευρώ που ζητούσε η Παρτίζαν, η υπόθεση δεν προχωρούσε και το πρόβλημα δημιουργήθηκε καθώς στο ενδιάμεσο πουλήθηκε ο Σίλβα από την ΑΕΚ αλλά όχι στην Παρτίζαν που τον περίμενε να πάει εκεί.
Πρακτικά ίσως να μην βάζει τέλος στο θέμα Ολυμπιακός-Τζόουνς αλλά δημιουργεί προβληματισμό στο λιμάνι παρότι η μεταγραφή έμοιαζε πάρα πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί.
Αν η Παρτιζάν που χτενίζει την αγορά βρει παίκτη, τότε όλα μπορεί να αλλάξουν. Μέχρι τότε, θα παίζονται καθυστερήσεις και όλοι στον Ολυμπιακό θα κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.