Απίθανο να προλάβει το ντέρμπι ο Ουόρντ

Ο Αμερικανός ανεβάζει ταχύτητα, προσπαθεί να επιστρέψει αλλά ακόμα και σήμερα δεν έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα μειώνοντας τις πιθανότητες συμμετοχής του στο ντέρμπι της Παρασκευής.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague στο «Telekom Center Athens» (2/1/2026, 21:15). Οι «πράσινοι» είναι τρίτοι με ρεκόρ 12-6 και οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 8η θέση με 10 νίκες και 7 ήττες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παραταχθεί χωρίς τον Τάισον Ουόρντ, όπως όλα δείχνουν, ο οποίος είχε υποστεί οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου. Ο Αμερικανός συνεχίζει να ανεβάζει ρυθμούς, αλλά δεν έχει μπει στο κανονικό πρόγραμμα και είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί στην διάθεση του Έλληνα τεχνικού.