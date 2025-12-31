Το ένα μετά το άλλο: Sold-out και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Νωρίτερα μέσα στη μέρα (31/12) ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε πως το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο έγινε sold out (6/1). Ωστόσο, η... τρέλα συνεχίστηκε και το «τριφύλλι» ανακοίνωσε και δεύτερο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως έκανε γνωστό η «πράσινη» ΚΑΕ εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Το ματς θα διεξαχθεί στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 (21:15).
Θυμίζουμε πως το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (2/1) έγινε sold-out τέσσερις μήνες πριν το τζάμπολ.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 31, 2025
Looks like 2026 already feels familiar. ☘️
And if there’s a place that is definitely going to be LOUD & PACKED, this is our ARENA, Telekom Center Athens 🙌
P.S. Time is relative… right? Cause you make it seem like so, two months before #PAOFans! 🤷🏻♂️#WeTheGreens… pic.twitter.com/yGvueCbZIJ