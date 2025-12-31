Επιβεβαίωση SDNA: Στον Πανιώνιο ο Τόμασον

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την προσθήκη του Αμερικανού γκαρντ, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του SDNA.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ομάδας της Νέας Σμύρνης:

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας με τον Αμερικανό guard, Joe Thomasson.

O Joe Thomasson γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1993 στο Dayton (Ohio) κι έχει ύψος 1,93 μέτρα. Αποφοίτησε από το Wright State (την τελευταία χρονιά ήταν στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της περιφέρειας) αφού τα πρώτα δύο χρόνια της κολεγιακής του καριέρας τα πέρασε στο State Fair C.C.

Την περίοδο 2016-2017 αγωνίστηκε στην G League (Erie BayHawks) με 6,3 πόντους- 2,7 ασίστ και 60% στα τρίποντα και στην Ρουμανία (Dinamo Bucuresti με 11,5 πόντους- 5,8 ασίστ- 3,3 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα.

Η επόμενη τριετία τον βρήκε στην Πολωνία. Πρώτα στην Starogard (13,3 πόντοι- 4,9 ασίστ- 4,2 ριμπάουντ- 1,3 κλεψίματα) κι ακολούθως στην Start Lubin (19,3 πόντοι- 5,2 ασίστ- 3,7 ριμπάουντ- 1,8 κλεψίματα- 40% στα τρίποντα). Η σεζόν 2019-2020 άρχισε στην Zielona Gora (12,3 πόντοι- 3,4 ασίστ- 2,6 ριμπάουντ- 43% στα τρίποντα) με την οποία κατέκτησε το πρωταθλημα Πολωνίας και κατέληξε στην Hapoel Galil Gilboa στο Ισραήλ (15,8 πόντοι- 3,2 ασίστ- 2,7 ριμπάουντ). Εκεί έμεινε και την επόμενη σεζόν (12,6 πόντοι- 4,3 ασίστ- 3,2 ριμπάουντ) ενώ την περίοδο 2021-2022 έγινε παίκτης της BAXI Manresa στην Ισπανία(13,2 πόντοι- 3,5 ασίστ- 2,8 ριμπάουντ με 40% στα τρίποντα και 92% στις ελεύθερες βολές).

Την σεζόν 2022-2023 την άρχισε στην Ελλάδα με τον Προμηθέα (12,6 πόντοι- 3,9 ασίστ- 3,6 ριμπάουντ) συνέχισε στην Zenit Saint Petersburg (6,3 πόντοι– 3 ασίστ- 2,7 ριμπάουντ) και κατέληξε στην Granada (15 πόντοι- 3 ασίστ- 2 ριμπάουντ και 47% στα τρίποντα).

Η επόμενη περίοδος (2023-2024) άρχισε στην Granada (14,1 πόντοι- 3,4 ασίστ- 3 ριμπάουντ- 1,1 κλεψίματα) και ολοκληρώθηκε στην Maccabi Tel Aviv (6,5 πόντοι- 2,6 ασίστ- 1,8 ριμπάουντ) όπου και κατέκτησε το πρωτάθλημα στο Ισραήλ.

Την περίοδο 2024-2025 αγωνίστηκε στην Gran Canaria (8,5 πόντοι- 1,8 ασίστ- 2,4 ριμπάουντ) ενώ φέτος άρχισε στην Tofas (5,5 πόντοι- 2,4 ριμπάουντ- 2,3 ασίστ).

Καλωσορίζουμε τον Joe στον Ιστορικό μας Σύλλογο.